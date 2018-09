Devisen: Eurokurs bleibt unter Druck - May-Rede lässt britisches Pfund absacken

Zum Dollar verlor das Pfund 1,5 Prozent und zum Euro 1,2 Prozent. Das Pfund fiel bis auf 1,1116 Euro. Am Morgen hatte es noch bei 1,1272 Euro notiert.

Das britische Pfund gab auch zum Franken mit einem Taucher von 1,5 Prozent deutlich nach. Im Vergleich zum Morgen schwächte sich das Pfund um beinahe 2 Rappen ab. Es kostet am Abend 1,2539 Franken und damit praktisch gleich viel wie am späten Nachmittag.

Dagegen zog der Euro gegenüber dem Franken wieder etwas an. Die Gemeinschaftswährung wurde am Freitagabend für 1,1263 Franken gehandelt.

Der US-Dollar verteuerte sich ebenfalls wieder leicht auf 0,9588 Franken. Im US-Handel kostete ein Euro zuletzt 1,1745 US-Dollar. Im europäischen Geschäft hatte der Euro noch mit 1,1803 Dollar zeitweise den höchsten Stand seit Mitte Juni erreicht.

Eine harsche Ansprache von Premierministerin Theresa May zum Brexit hatte das britische Pfund zu allen wichtigen Währungen unter Druck gebracht. Nach dem am Donnerstag beendeten EU-Gipfel in Salzburg bekräftigte May in einem überraschend anberaumten Fernsehauftritt ihre bisherigen Brexit-Pläne. Diese waren von den anderen EU-Mitgliedern abgelehnt worden. Die Austrittsverhandlungen zwischen der Europäischen Union und Grossbritannien befänden sich in einer Sackgasse, sagte May. "Kein Abkommen ist besser als ein schlechtes Abkommen", sagte sie. Darauf müsse sich Grossbritannien vorbereiten.

"Händler sehen dies als ein Zeichen, dass ein Brexit ohne ein Abkommen möglich und zunehmend wahrscheinlicher wird", sagte Craig Erlam, Analyst beim Devisenhandelshaus Oanda. May wolle offenbar Druck auf die harten Brexit-Befürworter in der eigenen Partei und auf die EU ausüben. Erlam hält diese Strategie jedoch nicht für Erfolg versprechend.

Freitag Freitag Freitag Freitag Freitag (21.05) (17.06) (13.36) (10.56) (07.46) EUR/USD 1,1747 1,1755 1,1769 1,1792 1,1782 USD/CHF 0,9588 0,9580 0,9558 0,9557 0,9589 EUR/CHF 1,1263 1,1260 1,1249 1,1270 1,1297 GBP/CHF 1,2539 1,2540 1,2613 1,2631 1,2718 USD/JPY 112,54 112,54 112,70 112,69 112,76

la/men/jb

(AWP)