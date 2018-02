Devisen: Eurokurs büsst zwischenzeitliche Gewinne grösstenteils ein

Der Franken hat am Montag zu den Hauptwährungen per Saldo etwas nachgegeben. EUR/CHF notierte am späten Abend bei 1,1547 nach 1,1507 am Morgen, bei USD/CHF waren es 0,9377 nach 0,9334.

In seiner Rede vor dem Wirtschaftsausschuss des europäischen Parlaments hatte EZB-Präsident Mario Draghi das Wachstum der Eurozone als robust bezeichnet. Der Arbeitsmarkt solle sich zudem weiter verbessern. Auf den Eurokurs hatte dies wenig Auswirkung. Der US-Dollar hatte auf enttäuschende Zahlen zu den Neubauverkäufen in den USA kaum reagiert.

Spannend dürfte am Dienstag der erste grosse Auftritt des neuen Vorsitzenden der US-Notenbank, Jerome Powell, werden. Marktbeobachter erhoffen sich Aufschluss über den künftigen geldpolitischen Kurs der Fed.

/ajx/stw/ra

(AWP)