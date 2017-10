Devisen: Eurokurs in enger Handelsspanne - Zum Franken über 1,16 CHF

Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag in einer engen Handelsspanne bewegt. Mit der feiertagsbedingten Handelspause in Deutschland fällt ein wichtiger Impulsgeber für den Devisenmarkt weg. Konjunkturdaten aus den USA und der Eurozone brachten letzten Endes auch keinen frischen Wind. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1647 USD.