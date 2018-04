Devisen: Eurokurs erholt sich im New Yorker Handel etwas

Der Franken hat sich am Abend zu den beiden Leitwährungen uneinheitlich entwickelt. So hat der Euro auf 1,1979 von 1,1961 Franken am Nachmittag etwas angezogen, wogegen sich der Dollar auf 0,9877 von 0,9884 leicht verbilligt hat.

Laut Devisenexperten lasten weiterhin die vorsichtigen Aussagen von EZB-Präsident Mario Draghi auf dem Eurokurs. Er hatte sich am Donnerstag mit Blick auf zuletzt schwache Konjunkturdaten besorgt gezeigt.

Zudem stützten vor dem Wochenende robuste amerikanische Konjunkturdaten den Dollar: Die weltgrösste Volkswirtschaft war im ersten Quartal stärker als erwartet gewachsen. Zudem trübte sich das von der Universität von Michigan ermittelte Konsumklima im April laut einer zweiten Schätzung nicht so stark ein wie von Analysten erwartet.

gl/he/cf

(AWP)