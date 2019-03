Devisen: Eurokurs erholt sich im US-Handel leicht von Tagestief

Der Eurokurs hat sich am Donnerstag im Verlauf des US-Handels etwas von seinem Tagestief erholt. Kurz nach dem Börsenstart an der Wall Street fiel die europäische Gemeinschaftswährung auf 1,1214 US-Dollar und kostete damit so wenig wie zuletzt vor knapp drei Wochen. Rund eine Stunde bevor der US-Aktienmarkt schliesst, wurde sie dann mit 1,1227 Dollar gehandelt.