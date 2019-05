Devisen: Eurokurs erholt sich - Mexikanischer Peso nach US-Drohung auf Talfahrt

Gegenüber dem Schweizer Franken legte der Euro am Freitag erst zu, gab seine Gewinne am Abend jedoch wieder ab. Die Gemeinschaftswährung kostet am Abend 1,1182 Franken. Der US-Dollar hielt sich am letzten Wochentag gegenüber dem Franken über lange Zeit praktisch unverändert, verlor jedoch zum Abend hin ebenfalls und geht derzeit bei 1,0012 Franken um.

Der Euro erhielt im europäischen Nachmittagshandel Auftrieb durch Meldungen über ein Einlenken der italienischen Regierung im Haushaltsstreit mit der EU-Kommission. Laut der Nachrichtenagentur Ansa will die Regierung die Kosten für das Bürgergeld und die Rentenreform senken. Auf eine Mehrwertsteuererhöhung soll jedoch verzichtet werden. Die EU-Kommission hatte Italien am Mittwoch wegen seiner ausufernden Staatsfinanzen einen Mahnbrief geschickt.

Dominiert wurde das Geschehen auch durch die protektionistische Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump. Er hatte gedroht, Strafzölle auf alle Importe aus Mexiko zu verhängen. Der mexikanische Peso reagierte mit starken Kursverlusten von rund drei Prozent zum Dollar und zum Euro. Mexiko ist der wichtigste Handelspartner der USA.

Nach Einschätzung des Devisenexperten Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank ist ausserdem eine weitere Eskalation im Handelsstreit zwischen China und den USA trotz der laufenden Handelsgespräche wahrscheinlicher geworden. /la/he/kw

(AWP)