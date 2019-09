Devisen: Eurokurs etwas gefallen - EUR/CHF weiter klar über 1,09

Auch gegenüber dem Schweizer Franken verlor der Euro etwas an Wert. Zuletzt kostete er 1,0939 Franken nach 1,0961 am Montagabend. Der Dollar schwächte sich ebenfalls leicht ab auf 0,9905 Franken.

Enttäuschende Daten aus der Industrie bewegten den Euro kaum. Die Industrieproduktion in Frankreich ist im Juli zwar gestiegen. Der Zuwachs blieb jedoch hinter den Erwartungen zurück. In Italien sank die Produktion stärker als erwartet. In den USA werden am Nachmittag keine wichtigen Daten erwartet.

Der Markt wartet bereits auf die geldpolitischen Entscheidungen der EZB an diesem Donnerstag. Eine Senkung des Einlagesatzes gilt als wahrscheinlich. Eine Wiederaufnahme der Nettoanleihekäufe ist im Rat der Notenbank aber umstritten.

Das britische Pfund hat einen kleinen Teil seiner deutlichen Vortagesgewinne abgegeben. In der vergangenen Nacht hatte das Unterhaus in London eine vorgezogene Neuwahl in Grossbritannien erneut abgelehnt. Der Antrag von Premierminister Boris Johnson verfehlte die notwendige Zweidrittelmehrheit aller Abgeordneten. Es gibt damit keine Möglichkeit mehr für eine Neuwahl vor dem geplanten Brexit-Datum am 31. Oktober.

