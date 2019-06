Devisen: Eurokurs etwas gesunken - Schweizer Franken steigt

Zugelegt hat der Schweizer Franken zum Euro, die Gemeinschaftswährung notiert bei 1,1211 Franken. Am Morgen hatte der Euro noch bei 1,1238 gestanden. Die Schweizerische Nationalbank SNB beliess ihre grundsätzliche geldpolitische Ausrichtung zwar unverändert, verwies aber weiterhin auf den aus ihrer Sicht hoch bewerteten Franken. Zudem ersetzte sie ihr bisheriges Libor-Zielband durch einen neuen Leitzins. Sie begründete diese Entscheidung mit der fragwürdigen Zukunft des Referenzzinssatzes.

Der US-Dollar erholte sich zu einem Grossteil von seiner Schwäche und notiert zum Franken mit 0,9945 nur noch wenig unter dem Stand vom Vorabend von bei 0,9955. Der Franken hat also insgesamt und entgegen der Absichten der SNB weiter aufgewertet.

Insgesamt hielten sich die Kursausschläge in Grenzen. Dominiert wird das Geschehen weiter durch die Geldpolitik der grossen Notenbanken. Die Erwartungen sind gestiegen, dass die EZB ihre Geldpolitik lockern könnte. Zuletzt hatten EZB-Ratsmitglieder erneut die Bereitschaft erklärt, bei einer Verschlechterung der Lage zu handeln. Vor allem die Handelskonflikte haben zuletzt die Inflations- und Konjunkturerwartungen gedämpft.

Die Belastungen für den Euro hielten sich jedoch in Grenzen. Schliesslich gilt es an den Finanzmärkten mittlerweile als fast sicher, dass die US-Notenbank Fed in diesem Jahr ihren Leitzins senken wird. Die Fed hat im Gegensatz zur EZB einen grösseren Spielraum, auf eine wirtschaftliche Abschwächung zu reagieren. In der Eurozone liegt der Leitzins bereits bei Null. Die EZB müsste also zu aussergewöhnlichen Massnahmen wie Anleihekäufen greifen.

Die Feinunze (31 Gramm) Gold wurde in London am Nachmittag mit 1337 Dollar gehandelt. Das waren knapp vier Dollar mehr als am Vortag.

/jsl/bgf/jha/

(AWP)