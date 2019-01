Devisen: Eurokurs etwas schwächer zu Dollar und Franken

Zum Franken gab der Euro am Abend weiter ab und sank auf 1,1378 nach 1,1381 am Machmittag. Am Morgen hatte er noch über 1,14 Franken notiert. Das USD/CHF-Währungspaar liegt wieder etwas höher bei 0,9944 nach zuvor 0,9913 Franken.

Am Vorabend hatte der Eurokurs von einer Dollarschwäche profitiert, in der Spitze hatte er über der Marke von 1,15 US-Dollar notiert. Auslöser war die US-Notenbank Fed gewesen, die einen geldpolitischen Kurswechsel signalisierte. Weitere Zinserhöhungen wurden nicht mehr in Aussicht gestellt. Stattdessen ist von Seiten der US-Notenbanker "Geduld" angesagt.

Jetzt ruderte die Gemeinschaftswährung aber wieder etwas zurück - Händlern zufolge auch deshalb, weil sich Währungsanleger nun wieder abwartend für die laufenden Handelsgespräche zwischen den USA und China positionierten. Mit Spannung gewartet wird ausserdem auf den am Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktbericht.

Ein weiterer Anstieg des Eurokurses wurde ferner durch enttäuschende Konjunkturdaten aus der Eurozone verhindert. So war unter anderem das Wirtschaftswachstum in der Eurozone im vierten Quartal 2018 vergleichsweise schwach ausgefallen. Mit Italien war die drittgrösste Volkswirtschaft der Eurozone Ende 2018 sogar in die Rezession gerutscht. "Von 'Bella Italia' und 'La Dolce Vita' kann aus wirtschaftlicher Sicht derzeit nicht die Rede sein", kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank.

/jkr/jsl/tih/he/yr

(AWP)