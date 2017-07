Devisen: Eurokurs etwas schwächer - Zum Franken stabil

Gegenüber dem Schweizer Franken hielt sich der Euro über das Wochenende stabil. Die Gemeinschaftswährung kostet am frühen Montag 1,1054 CHF. Der US-Dollar legt zum Franken etwas zu. Er geht aktuell bei 0,9646 CHF um.

Am Devisenmarkt zeigten zuletzt enttäuschende US-Konjunkturdaten weiter Wirkung. Am Freitag hatte die Regierung in Washington eine unerwartet niedrige Inflation und überraschend schwache Umsätze im Einzelhandel gemeldet. "Die Diskussion über den nächsten Zinsschritt der Fed wird wieder lauter werden", kommentierte Experte Dirk Gojny von der National-Bank.

Auch wenn die Preisdynamik in den USA zuletzt nachgelassen hat, dürfte die Entwicklung die US-Notenbank nach Einschätzung von Gojny nicht von ihrer grundsätzlichen Einschätzung abbringen. Der Experte erwartet nach wie vor eine erneute Zinserhöhung in den USA in diesem Jahr. Im weiteren Handelsverlauf stehen keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm, die für neue Impulse am Devisenmarkt sorgen könnten.

Der chinesische Yuan bewegte sich am Morgen nur vergleichsweise leicht nach der Veröffentlichung der Daten zum chinesischen Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal. Der Kurs legte zum Dollar geringfügig zu. Wie das Statistikamt am Montag in Peking mitteilte, war die zweitgrösste Volkswirtschaft in den Monaten April bis Juni um 6,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gewachsen und damit genauso stark wie in den ersten drei Monaten des Jahres.

/jkr/fbr/yl

(AWP)