Devisen: Eurokurs fällt auf Jahrestief - Türkische Lira auf Rekordtief

Der Euro hat am Dienstag an seine rasante Talfahrt der vergangenen Wochen angeknüpft. Die Gemeinschaftswährung geriet im Tagesverlauf deutlich unter Druck und fiel zwischenzeitlich mit 1,1820 US-Dollar auf den tiefsten Stand des Jahres, wurde zuletzt dann aber leicht erholt bei 1,1844 Dollar gehandelt. Am Vortag hatte der Euro noch an der Marke von 1,20 Dollar gekratzt.