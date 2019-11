Devisen: Eurokurs fällt auf tiefsten Stand seit einem Monat

Der Kurs des Euro ist am Dienstag zum Dollar wie auch zum Franken gesunken und hat damit an die deutlichen Verluste der Vorwoche angeknüpft. Nachdem sich die Gemeinschaftswährung am Montag noch zeitweise stabilisieren konnte, rutschte der Kurs am Nachmittag bis auf 1,1004 US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Mitte Oktober.