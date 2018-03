Devisen: Eurokurs fällt bis 1,23 Dollar - zum Franken etwas tiefer

Zum Schweizer Franken konnte sich der Euro nicht über der Marke von 1,18 halten. Am Abend liegt der Euro bei 1,1778 CHF nach 1,1788 am Nachmittag. Der Dollar geht derweil zu 0,9568 CHF und damit erneut fester um.

Nach einem ruhigen europäischen Vormittagshandel kam nachmittags sichtlich Bewegung in den Devisenhandel. Der amerikanische Dollar profitierte von günstigen Wachstumszahlen. Im Euroraum dagegen zeigt sich gegenwärtig ein etwas anderes Bild. Wirtschaftliche Frühindikatoren lassen vermuten, dass der Währungsraum den Höhepunkt seines konjunkturellen Aufschwungs hinter sich haben könnte. Fachleute rechnen zwar nicht mit einem Einbruch des Wirtschaftswachstums. Allerdings hat das absehbar schwächere Wachstum Auswirkungen auf die erwartete Geldpolitik im Euroraum. So werde der Euro durch aufkommende Zweifel an einer baldigen geldpolitischen Wende durch die EZB belastet, sagte Devisenfachmann Wolfgang Kiener von der BayernLB.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,2398 (Dienstag: 1,2376) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8066 (0,8080) Euro gekostet.

/ag/he

(AWP)