Devisen: Eurokurs fällt deutlich unter 1,24 Dollar und unter 1,18 CHF

Der Euro ist am Mittwoch von einer breit angelegten Stärke des US-Dollar unter Druck gesetzt worden. Am späten Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,2347 Dollar und damit über einen halben Cent weniger als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs am frühen Nachmittag auf 1,2398 (Dienstag: 1,2376) Dollar fest.