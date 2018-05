Devisen: Eurokurs fällt erstmals seit Januar unter 1,20 Dollar

Der Kurs des Euro ist am Dienstag erstmals seit Mitte Januar unter 1,20 US-Dollar gefallen, erholte sich dann aber wieder leicht. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am Nachmittag 1,2000 US-Dollar. In der Nacht hatte er noch zeitweise bei 1,2084 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montag auf 1,2079 Dollar festgesetzt.