Devisen: Eurokurs fällt nach Konjunkturdaten - EUR/CHF weiter knapp unter 1,10

Zum Franken ist der Euro im Tief auf 1,0971 Fr. abgerutscht und hat sich darauf leicht auf aktuell 1,0980 erholt. Das EUR/CHF-Währungspaar notiert damit weiter auf einem Zweijahres-Tief. Zum US-Dollar ergibt das für die hiesige Währung 0,9858 Fr. und damit etwa gleich viel wie am Vorabend.

Die Unternehmensstimmung in der Eurozone hat sich im Juli stärker als erwartet eingetrübt, was den Kurs nochmals unter Druck setzte. Der Unterindikator für die Industrie fiel auf den tiefsten Wert seit über sechs Jahren. "Die Eurozone hat im Juli einen Rückfall erlitten", kommentierte IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson die Daten.

"Sorgenkind war zum wiederholten Mal die Industrie, die infolge geopolitischer Spannungen, des Brexits, zunehmend angespannter Handelsbeziehungen, vor allem aber wegen des Schlamassels des Autosektors immer tiefer in die Krise rutschte und mit einer Rate von annähernd ein Prozent auf Quartalsbasis schrumpften dürfte".

Auf die schlechten Zahlen dürften nun Analysten zufolge auch die Währungshüter der EZB am Donnerstag reagieren. "Wir gehen weiterhin davon aus, dass die Mannschaft um EZB-Präsident Draghi den Einlagesatz um 20 Basispunkte auf dann minus 0,6 Prozent senkt", schreibt Ökonom Bernd Weidensteiner von der Commerzbank. "Dies ist zwar eine Minderheitenmeinung; nach den heutigen Zahlen sehen wir aber weiter die Chance, dass die EZB tatsächlich bereits jetzt zum grossem Sprung ansetzt."

In der Schweiz wird derweil befürchtet, dass die Schweizerische Nationalbank (SNB) bei starken Massnahmen der EZB ebenfalls unter Druck kommen könnte und ihrerseits Massnahmen ergreifen müsste. Die wohl stärkste Massnahme wäre es, die Zinsen noch weiter in den negativen Bereich zu drücken, was aber für viele Akteure wie Pensionskassen etc. die Probleme verschärften würde.

Andererseits könnte sie auch am Markt intervenieren. Allerdings ist die Bilanz der SNB schon sehr gross, so dass sie höchstens punktuell eingreifen dürfte. Die dritte Möglichkeit für die SNB wäre wohl, den Franken ansteigen zu lassen, was aber wiederum die (Export)-Wirtschaft nicht gerne sehen würde.

