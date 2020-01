Devisen: Eurokurs fällt in Richtung 1,11 US-Dollar - EUR/CHF wieder über 1,08

Der Eurokurs ist am Mittwoch in Richtung 1,11 US-Dollar gefallen. Im New Yorker Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,1115 Dollar. Der Dollar legte dagegen zu, nicht nur gegenüber dem Euro. Zum Franken notiert er aktuell bei 0,9736 Franken und damit ebenfalls etwas fester. Der EUR/CHF-Kurs liegt derweil bei 1,0820 und damit wieder über der Marke von 1,08. Zuvor war er mit 1,0783 auf den tiefsten Stand seit Frühling 2017 gefallen.