Devisen: Eurokurs fällt unter 1,09 US-Dollar

Der Kurs des Euro hat am Dienstag an seine Vortagesverluste angeknüpft und ist unter 1,09 US-Dollar gefallen. Händler verweisen auf eine Verunsicherung vor dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu den Staatsanleihekäufen der Europäischen Zentralbank (EZB). Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Vormittag mit 1,0887 US-Dollar gehandelt. Im frühen Handel hatte er noch über 1,09 Dollar gelegen.