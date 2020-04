Devisen: Eurokurs fällt unter 1,09 US-Dollar - Dollar legt auch zum Franken zu

Der US-Dollar legte auch zum Franken merklich zu. Im Tagesverlauf gewann der Dollar rund einen halben Rappen und kletterte über die Marke von 0,97 Franken. Am Donnerstag-Nachmittag geht der Dollar bei 0,9718 Franken um. Der Euro hielt sich zum Franken stabil. Er kostet am späten Nachmittag 1,0558 Franken.

In Spanien ist die Zahl der Anträge auf Arbeitslosenhilfe wegen der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise im März so stark gestiegen wie nie zuvor. Die Daten zeigen, wie stark die Krise die Wirtschaft in der Eurozone trifft. Spanien ist neben Italien in der Eurozone das am stärksten von der Krise betroffene Land.

Auch am US-Arbeitsmarkt verschlechtert sich die Lage dramatisch: Infolge der Corona-Krise haben zuletzt gut sechseinhalb Millionen Menschen einen neuen Antrag auf Arbeitslosenhilfe gestellt und damit ebenfalls so viele wie noch nie. "Die Arbeitsmarktlage in den USA ist als katastrophal zu bezeichnen", sagte Analyst Ralf Umlauf von der Landesbank Helaba. Mit Blick voraus sei dort mit einer Rekordarbeitslosigkeit zu rechnen.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87783 (0,88460) GBP und 117,06 (117,55) JPY fest.

Die Feinunze (31,1 Gramm) Gold wurde am Nachmittag in London mit 1610 Dollar gehandelt. Das waren etwa 18 Dollar mehr als am Vortag.

