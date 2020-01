Devisen: Eurokurs fällt unter 1,10 US-Dollar - Zum Franken im Plus

Gegenüber dem Schweizer Franken stieg der Euro am Dienstag etwas an und kletterte über die Marke von 1,07 Franken. Am späten Nachmittag geht die Gemeinschaftswährung bei 1,0712 Franken um. Auch der US-Dollar legte zum Franken zu. Er kostet am Dienstag-Nachmittag 0,9738 Franken.

Belastet wurde der Euro durch überwiegend solide US-Konjunkturdaten. Zum einen hellte sich die Verbraucherstimmung zu Jahresbeginn auf, was als gutes Omen für den wichtigen Binnenverbrauch gelten kann. Zum anderen zeigten Preisdaten vom Immobilienmarkt, dass der für das Wohlbefinden der Verbraucher und Hausbesitzer wichtige Markt weiter intakt ist. Für leichte Enttäuschung sorgten dagegen Zahlen zur Investitionstätigkeit der US-Unternehmen.

Generell hat sich die Lage an den Finanzmärkten etwas stabilisiert. Noch am Montag war es zu deutlichen Kursverlusten gekommen. Ursache war das von China ausgehende neue Coronavirus und die Frage nach den wirtschaftlichen Folgen seiner Ausbreitung. "Das Problem ist, dass die Investoren einen sehr begrenzten Überblick über die aktuelle Lage in China haben", fasste Marktbeobachter Neil Wilson vom Online-Handelshaus Markets.com die Situation zusammen.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,84603 (0,84358) GBP und 120,02 (120,11) JPY fest.

Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 1569 Dollar gehandelt. Das waren knapp 13 Dollar weniger als am Vortag.

