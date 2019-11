Devisen: Eurokurs fällt unter 1,10 US-Dollar - Zum Franken unverändert

Gegenüber dem Schweizer Franken machte der Euro am Mittwoch keine grossen Sprünge. Er kostet am Nachmittag 1,0988 Franken und damit ungefähr so viel wie noch am Morgen. Der US-Dollar legte zum Franken etwas zu. Er geht am späten Nachmittag bei 0,9990 Franken um.

Besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus den USA verliehen dem Dollar Auftrieb und belasteten im Gegenzug den Euro. In den Monaten Juli bis September war die amerikanische Wirtschaft etwas stärker gewachsen als bisher bekannt. Ausserdem war die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche deutlich gesunken und die Auftragseingänge langlebiger Güter hatten im Oktober überraschend zugelegt.

In den USA haben sich "die Perspektiven für die Investitionstätigkeit zu Beginn des vierten Quartals aufgehellt", kommentierte Experte Ralf Umlauf von der Landesbank Hessen-Thüringen die Daten. Er sprach ausserdem von einer "soliden" Lage auf dem Arbeitsmarkt. "Zinssenkungserwartungen werden tendenziell verdrängt", sagte Umlauf. Die US-Notenbank hatte den Leitzins zuletzt Ende Oktober gesenkt und seitdem mehrfach eine Zinspause in den USA signalisiert.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,85450 (0,85715) GBP und 120,18 (120,09) JPY fest.

Die Feinunze Gold (31,1 Gramm) wurde am Nachmittag in London mit 1455 Dollar gehandelt. Das waren etwa fünf Dollar weniger als am Vortag.

