Devisen: Eurokurs fällt unter 1,12 US-Dollar

Zur Schweizer Währung bewegte sich der Euro am Freitagabend kaum und notierte mit 1,0651 Franken etwa auf dem gleichen Stand wie bereits am Mittag. Der US-Dollar hat sich über der Marke von 95 Rappen etabliert und wurde im US-Handel bei 0,9510 gehandelt.

Belastet wurde der Euro von wieder zunehmenden Corona-Infektionsrisiken in den USA. So meldeten die US-Bundesstaaten Arizona und Florida den höchsten Anstieg an Covid-19-Neuinfektionen seit Beginn der Pandemie. Dies stützte den Dollar, der als Krisen- und Weltreservewährung gefragt ist.

