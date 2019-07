Devisen: Eurokurs fällt unter 1,12 US-Dollar - Britisches Pfund unter Druck

Am Dienstag standen weder in Europa noch in den USA wichtige Konjunkturdaten auf der Agenda. Anleger warten auf Signale der US-Notenbank. Am Mittwoch wird sich Fed-Chef Jerome Powell vor dem US-Kongress zur Zinspolitik äussern. Die robuste US-Wirtschaftsentwicklung spreche jedoch dafür, dass sich die Fed mit einem Zinsschritt noch etwas länger Zeit lassen werde, schrieb Analystin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank.

Deutliche Verluste verzeichnete das britische Pfund. Die zunehmende Sorge vor einem ungeregelten Austritt Grossbritanniens aus der Europäischen Union schickte die britische Währung am Dienstag auf Talfahrt. Zeitweise fiel sie auf 1,2440 US-Dollar und somit auf den tiefsten Stand seit April 2017.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,89975 (0,89625) britische Pfund, 121,93 (121,80) japanische Yen und 1,1137 (1,1127) Schweizer Franken fest. Die Feinunze (31,1 Gramm) Gold wurde in London am Nachmittag mit 1390 Dollar gehandelt. Das waren etwa 4,60 Dollar weniger als am Vortag.

/elm/jsl/he/ra

(AWP)