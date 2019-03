Devisen: Eurokurs fällt unter 1,13 US-Dollar - auch zum Franken schwach

Im Tagesverlauf hielt sich der Euro in einer vergleichsweise engen Handelsspanne. Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Handel. In der Eurozone wurden nur wenige Konjunkturdaten veröffentlicht. Die Verunsicherung durch den Brexit und die Handelskonflikte hatten zwar die Kauflaune der Konsumenten in Deutschland gedrückt. Die Konsumforscher von der GfK machten aber deutlich, dass die Konsumneigung der Deutschen nach wie vor gut sei.

Leichte Kursgewinne gab es beim britischen Pfund. Die weitere Entwicklung beim Austritt Grossbritanniens aus der EU bleibt ein bestimmendes Thema am Devisenmarkt. Das Parlament in London sucht weiter nach einem Ausweg aus der Brexit-Dilemma. Gegen den Willen der Regierung wollen die Abgeordneten auf eigene Faust eine Alternative für das bereits zwei Mal abgelehnte Austrittsabkommen von Premierministerin Theresa May suchen. Nach Einschätzung des Devisenexpertin Charlotte Heck-Parsch von der BayernLB hat sich durch die jüngste Entwicklung eine "neue Bandbreite an Optionen" aufgetan, die einen Brexit ohne ein Abkommen etwas unwahrscheinlicher erscheinen lässt.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,85330 (0,85638) britische Pfund, 124,72 (124,65) japanische Yen fest. Die Feinunze Gold (31,1 Gramm) wurde am Nachmittag mit 1316 Dollar gehandelt. Das waren knapp sechs Dollar weniger als am Vortag.

