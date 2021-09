Devisen: Eurokurs fällt unter 1,18 US-Dollar

Der Euro ist am Montag mit Verlusten in die neue Handelswoche gestartet. Am Vormittag fiel die Gemeinschaftswährung bis auf 1,1775 US-Dollar. Das ist der tiefste Stand seit gut zwei Wochen. Gegenüber Freitag kostete ein Euro etwa einen halben US-Cent weniger. Aktuell notiert das Währungspaar bei 1,1785.