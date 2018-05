Devisen: Eurokurs fällt unter 1,18 US-Dollar - Auch zum Franken im Minus

Erneut hat die Sorge vor einer eurokritischen Regierung in Italien die Gemeinschaftswährung auf Talfahrt geschickt. Am Freitag fiel der Eurokurs deutlich unter 1,18 US-Dollar. Am Nachmittag erreichte der Kurs bei 1,1750 Dollar den tiefsten Stand seit vergangenem Dezember. Am Morgen war der Euro noch über 1,18 Dollar gehandelt worden.