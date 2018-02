Devisen: Eurokurs fällt unter 1,22 US-Dollar - Zum Franken wieder über 1,15 CHF

Gegenüber dem Franken legte der Euro am Mittwoch-Morgen dagegen leicht zu und eroberte die Marke von 1,15 CHF zurück. Am Vormittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,1519 CHF. Der US-Dollar machte zum Franken entsprechend an Boden gut. Er kletterte über die Marke von 0,94 CHF und geht am Vormittag bei 0,9428 CHF um.

Belastet wurde der Euro durch neue Preisdaten aus dem Währungsraum. In Frankreich war die Inflation im Februar überraschend gesunken und lag nur noch bei 1,3 Prozent. Die Teuerung entfernt sich damit weiter von dem Zielwert der Europäischen Zentralbank (EZB), der bei 2 Prozent liegt.

Für weitere Bewegung am Devisenmarkt dürften noch die am Vormittag erwarteten wichtigen Preisdaten aus der gesamten Eurozone sorgen. Vielleicht könnten die Preisdaten aus der Eurozone für Februar ja die Sorgen vor einer zu niedrigen Inflation am Markt dämpfen, nachdem die deutschen Zahlen gestern schon negativ überraschten, schrieb Analystin Antje Praefcke von der Commerzbank.

Ausserdem wird der Euro durch eine allgemeine Dollar-Stärke belastet. Nach dem ersten wichtigen öffentlichen Auftritt des US-Notenbankchefs Jerome Powell am Dienstag hatte der Dollar zugelegt und den Euro unter Druck gesetzt. Die Aussicht auf weiter steigende Zinsen in den USA stützte die amerikanische Währung.

(AWP)