Devisen: Eurokurs fällt weiter - Franken steigt leicht

Der Kurs des Euro ist am Freitag weiter gesunken. Zunächst hielt sich die Gemeinschaftswährung kaum verändert. Im Mittagshandel rutschte sie aber etwas ab. Damit knüpfte der Euro an die Kursverluste der vergangenen Handelstage an und erreichte bei 1,1348 Dollar den tiefsten Stand seit Mitte August.