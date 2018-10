Devisen: Eurokurs fällt weiter von der 1,16-Dollar-Marke ab

Auf seinem schon gedrückten Niveau ist der Euro am Montag nochmals leichter in den Oktober gestartet. Im New Yorker Handel kostete die Gemeinschaftswährung zuletzt 1,1578 US-Dollar, womit sie an ihre Schwäche der vergangenen Tage anknüpfte. Am Mittwoch waren in der Spitze noch fast 1,18 Dollar für einen Euro gezahlt worden. Im Tief war er nun aber nur noch 1,1564 US-Dollar wert, was den niedrigsten Stand seit drei Wochen bedeutete.