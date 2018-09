Devisen: Eurokurs fällt wieder unter 1,17 US-Dollar

Der Euro ist am Dienstag im US-Handel wieder etwas unter Druck gekommen. Der Kurs der europäischen Gemeinschaftswährung fiel im Zuge der anziehenden Wall Street unter die Marke von 1,17 US-Dollar und notierte zuletzt bei 1,1667 Dollar. Der Dollar kostete damit 0,8549 (0,8568) Euro. Zum Franken lag der Euro unverändert bei 1,1257 Franken. Der Dollar zog auf 0,9656 Franken an, nachdem er am Nachmittag noch 0,9622 Franken gekostet hatte.