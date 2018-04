Devisen: Eurokurs fällt zeitweise unter 1,21 US-Dollar

Der Franken hat sich am Abend minim abgeschwächt. So wird der Dollar derzeit für 0,9895 gehandelt, nach 0,9878 Franken am späten Nachmittag. Der Euro hat sich auf 1,1970 von 1,1966 verteuert.

Die Währungshüter hatten klargemacht, dass sie ihre Geldpolitik erst einmal nicht verändern und die Leitzinsen weiter auf einem Rekordtief halten. EZB-Präsident Mario Draghi dämpfte zwar die Sorgen vor einer Konjunkturflaute in der Eurozone, räumte aber einen überraschend starken Rückgang einiger Stimmungsindikatoren ein.

cf/

(AWP)