Devisen: Eurokurs fällt zum Dollar deutlich - Auch zum Franken im Minus

Der Euro ist am Mittwoch nach schwachen Konjunkturdaten aus der Eurozone stark unter Druck geraten. Gegenüber dem Schweizer Franken schwächte sich der Euro am Mittwoch deutlich ab. Zwischenzeitlich fiel die Gemeinschaftswährung unter die Marke von 1,16 Franken und erreichte ein Zwei-Monats-Tief. Nach dem Mittag vermochte der Euro die Verluste wieder etwas zu erholen. Am späten Nachmittag wurde zu 1,1639 Franken gehandelt. Der US-Dollar legte gegenüber dem Franken etwas zu. Am späten Nachmittag kostete der Dollar 0,9945 Franken.