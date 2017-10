Devisen: Eurokurs fängt sich - Franken weiter unter 1,16 CHF

Die Zuspitzung im Katalonien-Konflikt hat den Eurokurs am Freitag weiter unter Druck gebracht. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1599 USD. Am späteren Nachmittag war der Kurs bis auf 1,1575 USD abgerutscht. Am Vorabend wurde der Euro noch zu Kursen von 1,1651 USD gehandelt.