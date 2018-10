Devisen: Eurokurs gefallen

Auch zum Franken hat der Euro etwas eingebüsst. Das Währungepaar wurde am späten Abend zu 1,1455 gehandelt nach 1,1492 noch am Morgen. USD/CHF kostete derweil 0,9910 nach 0,9900.

Der Euro gab somit einen Teil der deutlichen Kursgewinne der vergangenen Tage ab. Der deutsche EU-Kommissar Günther Oettinger hatte sich skeptisch zum jüngsten Kursanstieg des Euro geäussert. "Der Wechselkurs zwischen Euro und Dollar ist ein Grund zur Beunruhigung - neben anderen Wolken am Horizont", sagte er vor Journalisten in Brüssel. Er sei insgesamt über die Entwicklung an den Finanzmärkten besorgt. Zuletzt waren die Aktienmärkte weltweit unter Druck geraten.

Gegenüber allen wichtigen Währungen unter Druck geriet das britische Pfund, da eine Regierungskrise in Grossbritannien befürchtet wird. Zuletzt vermehrten sich zwar die Anzeichen, dass eine Einigung zwischen der EU und Grossbritannien beim Brexit in Sicht ist. Premierministerin Theresa May erwägt Berichten zufolge, einer zeitlich unbefristeten Mitgliedschaft in der Europäischen Zollunion zuzustimmen, sollte keine bessere Lösung für die knifflige Frage um die irische Grenze gefunden werden. Dies löste allerdings Mutmassungen aus, mehrere Kabinettsminister, die zu den Brexit-Hardlinern gehören, könnten aus Protest dagegen zurücktreten.

(AWP)