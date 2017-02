Der Kurs des Euro hat sich gegenüber dem US-Dollar am Freitagmorgen leicht nach oben bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0589 gehandelt nach 1,0575 USD am Vorabend. Wenig verändert zeigt sich auch das Währungspaaar EUR/CHF, das aktuell bei 1,0653 nach 1,0648 am Vorabend steht. USD/CHF notiert derweil aktuell bei 1,0060 nach 1,0071 am Vorabend.