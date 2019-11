Devisen: Eurokurs gegenüber Dollar und Franken wenig verändert

Der Kurs des Euro hat sich am Montag wenig bewegt. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1023 US-Dollar gehandelt und damit nahezu auf dem gleichen Niveau wie am Morgen. Auch zum Franken notierte ein Euro mit 1,0985 nur minim schwächer als noch am Morgen. Ein Dollar war für 0,9965 Franken zu haben.