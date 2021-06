Devisen: Eurokurs gerät leicht unter Druck - USD/CHF über 0,92

Der Eurokurs hat sich am Dienstag trotz leichter Verluste knapp über der Marke von 1,19 US-Dollar behauptet. Die Gemeinschaftswährung kostete am Vormittag 1,1904 Dollar und notierte damit etwas niedriger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,1910 Dollar festgesetzt.