Devisen: Eurokurs gibt anfängliche Gewinne ab - Kurzzeitig unter 1,10 CHF

Der Euro hat am Donnerstag anfängliche Gewinne wieder abgegeben und ist leicht in die Verlustzone gedreht. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde zuletzt mit 1,1388 US-Dollar gehandelt. Am Morgen war der Euro noch kurzzeitig bis auf 1,1456 Dollar gestiegen. Auch zum Franken gab der Euro wieder nach und rutschte kurzzeitig sogar unter die erst jüngst wieder geknackte Marke von 1,10 CHF. Zuletzt rangierte die Gemeinschaftswährung mit 1,1002 CHF wieder knapp über der Schwelle, am Morgen wurden noch 1,1016 CHF bezahlt. Der US-Dollar stieg derweil auf 0,9661 nach 0,9623 am Morgen.