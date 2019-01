Devisen: Eurokurs gibt deutlich nach

Gegenüber dem Franken hat der Euro zuletzt wieder leicht angezogen. Er kostet derzeit 1,1236 nach 1,1223 Franken am späten Nachmittag. Auch der US-Dollar hat sich auf 0,9904 von 0,9882 Franken weiter nach oben orientiert.

Als Belastung für den Euro erwies sich, dass die Industriestimmung im Währungsraum im Dezember den fünften Monat in Folge gefallen war und den tiefsten Stand seit fast drei Jahren erreicht hatte. Das britische Forschungsinstitut IHS Markit bestätigte damit wie von Analysten erwartet eine erste Schätzung. "Der Dezember rundet eine enttäuschende Entwicklung des Eurozone-Industriesektors in diesem Jahr ab", kommentierte Markit-Chefökonom Chris Williamson.

Derweil litt der Dollar nicht nachhaltig unter der anhaltende Schliessung von Bundesbehörden ("Government Shutdown") in den Vereinigten Staaten. Auch nach fast zwei Wochen des teilweisen Stillstands der Regierungsgeschäfte ist keine Einigung in dem festgefahrenen Haushaltsstreit in Sicht. Trump hatte die Führungsleute der Demokraten und Republikaner aus dem Kongress für den späten Mittwochabend deutscher Zeit ins Weisse Haus eingeladen, damit sie sich dort von Experten des Heimatschutzministeriums zur Grenzsicherung informieren lassen. Ob diese Zusammenkunft Bewegung bringen würde, galt aber als fraglich. Die Positionen beider Seiten liegen bisher weit auseinander.

