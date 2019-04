Devisen: Eurokurs gibt etwas nach

Der Eurokurs hat am Donnerstag im New Yorker Handel etwas nachgegeben. Im Tief kostete die Gemeinschaftswährung 1,1250 US-Dollar. Zuletzt wurden 1,1258 Dollar bezahlt. Zum Franken notiert der Euro am Abend mit 1,1298 wieder etwas tiefer. Der Dollar bleibt zum Franken mit 1,0035 weiter über Parität.