Devisen: Eurokurs gibt etwas nach - Türkische Lira verliert deutlich

Der Eurokurs ist am Montag leicht gesunken. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1214 US-Dollar gehandelt und damit etwas niedriger als am Montagvormittaga. Gegenüber dem Schweizer Franken notiert der Euro mit 1,1152 dagegen höher. Der Dollar steigt auf 0,9945 von 0,9907 Franken am späten Vormittag.