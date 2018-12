Devisen: Eurokurs gibt Gewinn zu Dollar und Franken wieder ab

Auch zum Franken hat der Euro die Gewinne im Tagesverlauf klar abgegeben, nachdem er am Mittag noch auf ein Tageshoch von 1,1351 Franken geklettert war. Am Abend notiert die Einheitswährung nahe der Marke mit 1,1315 CHF bereits nahe der Marke von 1,13. Der US-Dollar bleibt derweil mit 0,9976 Franken (Mittag 0,9952) in der Nähe der Parität zur Schweizer Währung.

Zunächst hatte der Euro noch an die Kursgewinne vom Vortag angeknüpft. Am Wochenende hatte es eine vorläufige Einigung zwischen den USA und China im Handelskonflikt gegeben, was eine starke Kauflaune an den Finanzmärkten ausgelöst hatte. Die Euphorie über die Einigung liess am Dienstag aber nach. Aus Sicht von Devisenexpertin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank ist der Zollstreit zwischen den USA und China vorerst nur "auf Eis gelegt".

Im Handelsverlauf jedoch gewann der Dollar wieder an Stärke. Er war als vermeintlich "sicherer Hafen" gesucht, nachdem Konjunktursorgen eine Talfahrt an der Wall Street ausgelöst hatten. Hinzu kam die Furcht, dass Grossbritannien die Europäischen Union tatsächlich ohne ein Abkommen verlassen könnte.

Etwas gestützt wurde der Euro am Morgen noch durch Hinweise auf ein mögliches Einlenken Italiens im Haushaltsstreit mit der Kommission der Europäischen Union (EU). Der italienische Regierungschef Giuseppe Conte will mit einem Vorschlag an die EU-Kommission im Haushaltsstreit ein Defizitverfahren gegen sein Land abwenden. Ausserdem haben sich die Euro-Finanzminister auf Schritte zur Stärkung der Währungsunion gegen künftige Krisen verständigt.

/la/jha/

(AWP)