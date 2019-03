Devisen: Eurokurs gibt im US-Handel leicht nach

Auch zum Franken zeigt sich der Euro etwas leichter: Er kostet am späten Freitagabend 1,1172 Franken nach 1,1181 Franken am späten Nachmittag. Der US-Dollar tendiert zum Franken indes kaum verändert mit 0,9959 Franken nach 0,9957 Franken am späten Nachmittag.

Weder das Ringen um den Austritt Grossbritanniens aus der Europäischen Union, noch Wirtschaftsdaten hatten grösseren Einfluss auf den Eurokurs. Nachdem das britische Parlament den von Premierministerin Theresa May mit Brüssel ausgehandelten Vertrag zum dritten Mal abgelehnt hatte, droht Grossbritannien nun ein Brexit ohne Abkommen am 12. April. Allerdings könnte es auch zu einer langen Verschiebung des Brexit samt Teilnahme an der Europawahl Ende Mai kommen.

(AWP)