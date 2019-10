Devisen: Eurokurs gibt kurzzeitig nach - US-Notenbank signalisiert Zinspause

Gegenüber dem Franken hat der Euro am Abend etwas nachgegeben auf zuletzt 1,1019. Am Morgen mussten noch 1,1036 Franken für einen Euro bezahlt werden. Auch der US-Dollar blieb mit zuletzt 0,9909 Franken am Abend stabil, hat sich im Tagesverlauf aber ebenfalls etwas verbilligt.

Die US-Notenbank Fed hat ihren Leitzins wie von den meisten Experten erwartet gesenkt. Das Zielband für den Leitzins "Fed Funds Rate" wurde um 0,25 Prozentpunkte auf 1,50 bis 1,75 Prozent reduziert. Gleichzeitig gab die Fed Signale für eine mögliche Zinspause. Das könnte Beobachtern zufolge den Dollar stützen. Dieser legte auch zum japanischen Yen und zum Schweizer Franken zu.

/bek/fba

(AWP)