Devisen: Eurokurs gibt nach Fed-Protokoll Gewinne wieder ab

Zum Franken veränderte sich der Kurs der Gemeinschaftswährung am Abend im Vergleich zum Vormittag nur wenig. Der Euro notierte zu 1,1350 Franken nach 1,1346 am Mittag. Der Dollar hat sich leicht auf 1,0000 nach zuvor 1,0011 Franken abgeschwächt und liegt somit wieder bei der Parität.

Die US-Notenbank Fed hat ihre Ende Januar signalisierte vorsichtigere Haltung unterstrichen. Viele ranghohe Notenbanker seien derzeit unsicher über den geldpolitischen Kurs in diesem Jahr, heisst es in der Mitschrift. Viele Fed-Mitglieder seien sich noch nicht im Klaren darüber, welcher Zinskurs in diesem Jahr abgebracht sei.

(AWP)