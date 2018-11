Devisen: Eurokurs gibt nach schwachen Konjunkturdaten nach

Der Eurokurs notiert am Freitag nach enttäuschenden Konjunkturdaten aus dem Währungsraum zum Dollar wie zum Franken schwächer. Zeitweise fiel die Gemeinschaftswährung auf ein Tagestief bei 1,1338 US-Dollar und wurde am Nachmittag nur etwas höher bei 1,1356 Dollar gehandelt. Am Morgen hatte der Eurokurs noch über der Marke von 1,14 Dollar gestanden.