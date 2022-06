Devisen: Eurokurs gibt spürbar nach

Der Kurs des Euro hat am Dienstag deutlich nachgegeben. Am späten Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung im Tief mit 1,0506 US-Dollar gehandelt, zum Berichtszeitpunkt sind es 1,0519 US-Dollar. Am Morgen hatte sie noch kurzzeitig über der Marke von 1,06 Dollar notiert. Der Dollar legte gegenüber vielen Währungen zu.