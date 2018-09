Devisen: Eurokurs gibt vor US-Zinsentscheid nach - Zum Franken etwas im Plus

Der Eurokurs hat am Mittwoch vor einer erwarteten Zinsanhebung der amerikanischen Notenbank Fed nachgegeben. Am späten Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1750 US-Dollar und damit etwas weniger als am Morgen. Zum Franken legte der Euro am Mittwoch hingegen etwas zu. Am späten Nachmittag geht die Gemeinschaftswährung bei 1,1374 Franken um.