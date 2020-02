Devisen: Eurokurs gibt weiter nach

Der Kurs des Euro hat am Freitag im späten US-Devisenhandel weiter nachgegeben. Die Gemeinschaftswährung fiel auf den tiefsten Stand seit etwa vier Monaten. Sie stand den fünften Handelstag in Folge unter Verkaufsdruck und hat seit Montag etwa ein Prozent an Wert eingebüsst. Zuletzt notierte der Euro auf 1,0946 US-Dollar.