Devisen: Eurokurs gibt zu Dollar und Franken etwas nach

Der Kurs des Euro ist am Dienstag gesunken. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1774 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Die Sorge um die weitere politische Entwicklung in Italien laste auf dem Euro, hiess es von Marktbeobachtern. Auch zum Franken gab die Gemeinschaftswährung leicht nach. Der Euro fiel auf 1,1742 nach 1,1751 Franken am späten Montag. Der Dollar kostete derweil 0,9969 nach zuvor 0,9974 Franken.